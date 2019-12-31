Бывший канцлер Германии вступился за «Северный поток-2»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вступился за трубопровод «Северный поток-2» и раскритиковал санкции США против него. Об этом сообщает ТАСС.

«США хотят определять, с кем нам можно осуществлять торговлю, а с кем нет. Мы не должны с этим мириться, мы не 51-й штат США», — приводит агентство его слова. Он подчеркнул, что американское государство пытается вмешиваться во внутренние дела ФРГ и пытается помешать проекту, необходимому Германии и Европе.

27 декабря сообщалось, что против санкций США выступила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Строительство газопровода остановилось из-за санкций США в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Они касаются всех компаний, которые способствуют строительству российских газопроводов. После их введения швейцарская компания Allseas, которой принадлежат суда-трубоукладчики, прекратила все работы.

По состоянию на ноябрь 2019 года было построено более 80 процентов газопровода. По первоначальным планам, запуск газопровода должен состояться в середине 2020 года. Власти Польши, Украины и США выступают против российского проекта.

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