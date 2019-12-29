В России пообещали адекватно ответить США на санкции против «Северного потока-2»

Вице-премьер России Дмитрий Козак пообещал, что Москва взвешенно и адекватно ответит на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Козак заявил, что в правительстве разрабатывают ответные меры Соединенным Штатам. По его словам, трубопровод достроят, несмотря на санкции.

Ранее Козак назвал компромисс с Украиной выбором «между плохим и очень плохим». Договоренности по транзиту российского газа через Украины в Европу, по его мнению, стали очень тяжелыми для России.

Строительство газопровода остановилось из-за санкций США в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Они касаются всех компаний, которые способствуют строительству российских газопроводов. После их введения швейцарская компания Allseas, которой принадлежат суда-трубоукладчики, прекратила все работы.

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