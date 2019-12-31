Украина поблагодарила США за санкции против «Северного потока-2»

Компания «Нафтогаз Украины» прокомментировала подписание газового контракта с Россией. Об этом говорится в релизе на сайте компании.

В Киеве отметили, что это стало возможным, в том числе, благодаря введению правительством США санкций против газопровода «Северный поток-2». Мы благодарны <...> американским партнерам за поддержку энергетической безопасности на европейском континенте, — завили в «Нафтогазе».

В ночь на 31 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что российская и украинская стороны подписали все соглашения по транзиту газа. По его словам, одновременно был подписан целый комплект соглашений и контрактов, который восстанавливает баланс интересов Москвы и Киева.

Ранее в декабре Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу на ближайшие пять лет. «Газпром» пообещал перевести «Нафтогазу» почти три миллиарда долларов долга, возникшие после решения Стокгольмского арбитража, но добился сокращения объемов прокачки газа с 2021 года до 40 миллиардов кубометров.

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