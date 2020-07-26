Оценена перспектива строительства газопровода Израиля

Глава Российско-израильской торгово-промышленной палаты Эли Гервиц оценил перспективу строительства газопровода Израиля EastMed. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, планы Израиля не ударят по экономическому взаимодействию Тель-Авива с Москвой. «Я бы не пытался противопоставлять Израиль и Россию в этом контексте. Мы живем в многомерном мире, который сильно отличается от модели "свой" — "чужой"», — сказал он. Гервиц также выразил сомнение относительно того, что проект EastMed будет реализован в срок — к 2025 году.

Эксперт добавил, что отношения между Тель-Авивом и Москвой «развиваются бурно и будут бурно развиваться дальше». «Уровень экономических взаимоотношений России и Израиля сейчас надо измерять не в миллиардах долларов, объем которых может быть подвержен внешним факторам, например коронавирусом, а в векторе и настрое», — подчеркнул Гервиц.

Израиль в начале года подписал трехстороннее соглашение с Кипром и Грецией о строительстве Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed), который позволит отправить газ с израильского месторождения «Левиафан» и кипрского «Афродита» в континентальную Европу. Однако для начала работ необходимо еще получить подпись Италии.

Инвестиции в строительство оценивают в шесть миллиардов евро, а мощность проекта составит десять миллиардов кубометров газа в год с возможным увеличением до 20 миллиардов кубометров ежегодно. Проект может стать альтернативой «Северному потоку-2» по поставке газа в Европу.

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