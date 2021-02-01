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«Газпром» отправил за рубеж рекордно много газа

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Фото: @gazpromphotos

В минувшем январе поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье достигли исторически рекордного для этого месяца уровня. Компания отправила 19,4 миллиарда кубометров, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Нынешний показатель на 45,4 процента больше, чем за тот же период года назад, когда, напротив, поставки были на минимуме. Закупки увеличили такие крупные клиенты, как Германия (плюс 32,4 процента), Италия (221,5 процента), Турция (20,8 процента), Франция (77,3 процента), Нидерланды — на 21,2 процента) и Польша (89,9 процента).

Между тем, рассказали в компании, добыча по результатам того же периода в годовом выражении выросла на 6,4 процента, до 47 миллиардов кубометров.

Ранее сообщалось, что «Газпром» придерживает физические поставки газа в Европу, чтобы опустошить свои хранилища, которые долгое время были заполнены до рекордного уровня. В результате компания хочет смягчить неизбежное падение цен и уровня поставок в летние месяцы.

Европе потребовался газ в связи с неожиданно холодной зимой и ситуацией на рынке сжиженного природного газа (СПГ). В Азии его стоимость взлетела выше тысячи долларов за тысячу кубометров, и все газовозы ушли туда. Ближе к весне, как ожидают аналитики, ситуация нормализуется, и Европа вновь начнет получать большие объемы СПГ.

Ранее стало известно, что по итогам года поставки российского угля через морские порты выросли в среднем на семь процентов, причем лучшую динамику показали страны атлантического бассейна, а не азиатские страны.

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