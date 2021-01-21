«Газпром» заставил Европу покупать газ дороже

Несмотря на резкий рост цен на газ в Европе, «Газпром» не стал увеличивать физические поставки в регион, а по украинскому маршруту и вовсе сократил, пишет «Коммерсантъ».

Таким образом российская компания хочет заставить европейских покупателей по максимуму выбирать топливо из подземных хранилищ (ПХГ) и покупать газ дороже. В этом случае весной и летом традиционное падение цен может оказаться не столь существенным, так как Европе придется возобновлять запасы.

За последние 14 дней отбор газа из ПХГ в регионе увеличился до миллиарда кубометров в сутки, они заполнены только на 59 процентов. Аналитик по газу центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов утверждает, что при текущих темпах топлива осталось на 70 дней. Ситуация напоминает 2018 год, когда конец зимы Европа встречала с пустыми хранилищами.

Одновременно «Газпром» прекратил продажу газа на собственной электронной торговой площадке, которая конкурировала со спотовыми площадками. В середине 2020 года компания предлагала газ с поставкой на следующие сутки или следующий месяц, теперь речь идет только о середине лета или третьем квартале. Из-за этого покупатели вынуждены обращаться на европейские хабы, где сформировался дефицит сжиженного природного газа (СПГ).

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Проблема связана с неожиданно холодной зимой в Азии. В регионе стала ощутимой нехватка топлива, стоимость его взлетела выше тысячи долларов за тысячу кубометров, и все свободные объемы СПГ ушли туда. Аналитики ожидают, что ситуация в скором времени изменится, цены рухнут, а значит, в Европу снова пойдет достаточно дешевый газ.

По словам экспертов, нынешняя политика «Газпрома» позволит не переплачивать за увеличение поставок в Европу по газопроводам, а перенести прокачку на более поздний срок, равномерно распределив ее. Впрочем, в то же время компания не сможет дополнительно заработать на нынешних высоких ценах.

Во вторник, 19 января, «Газпром» впервые признал, что проект газопровода «Северный поток-2» может завершиться провалом. В этом случае, который возможен при исключительных обстоятельствах, компании придется выплачивать многочисленные компенсации.