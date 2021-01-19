Путина заверили в эффективности «Силы Сибири-2»

«Газпром» уверен в эффективности нового газопровода «Сила Сибири-2», который должен пройти по территории Монголии. В этом президента Владимира Путина заверил глава компании Алексей Миллер, его слова приводит «Интерфакс».

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«Уже сейчас, по предварительному технико-экономическому анализу, можно точно сказать, что это технически осуществимый проект и экономически эффективный», — сказал Миллер и добавил, что технико-экономическое обоснования для проекта будет готово в первом квартале текущего года.

На российской территории уже начали проектно-изыскательные работы. «Мы также находимся в прямом контакте по видеоконференц-связи с нашими китайскими партнерами и в контакте с нашими монгольскими партнерами», — добавил Миллер.

Путин одобрил новый газопровод мощностью до 50 миллиардов кубометров в год в марте 2020 года, он пройдет в Западный Китай через Монголию. За реализацию проекта отвечает специальная компания, которую учредят в Монголии. Она будет разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта магистрального газопровода. Строительство началось осенью прошлого года.

В настоящее время действует первый участок газопровода «Сила Сибири», строительство которого началось в 2014 году и завершилось в 2019-м. Этот маршрут предназначен для доставки газа на Дальний Восток России и в Китай. В декабре 2020-го с момента запуска прошел уже год. Выяснилось, что за это время по нему прокачано 3,84 миллиарда кубометров. При этом планы по поставкам составляли по крайней мере пять миллиардов.