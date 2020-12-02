«Газпром» признался в срыве поставок по «Силе Сибири»

Спустя ровно год после запуска газопровода «Сила Сибири», который состоялся 2 декабря 2019 года, в Китай по нему прокачано 3,84 миллиарда кубометров. Об этом говорится в сообщении на сайте «Газпрома».

Таким образом компания призналась, что планы по поставкам на 2020 год, которые еще в конце прошлого года составляли не менее 5 миллиардов кубометров, оказались сорваны. По всей видимости, компания не сможет дотянуть даже до 4,25 миллиарда кубометров — минимального объема, прописанного в договоре.

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Соглашение составлено по принципу «бери или плати», поэтому теоретически Китай либо должен резко увеличить закупки в декабре, либо доплатить за невыбранный газ.

«Газпром» отмечает, что за последние два месяца Китай покупает газа больше, чем в прошлые месяцы. В ноябре суммарный объем поставок составил 113,6 процентов от плановых значений на этот месяц.

Стоимость контракта является коммерческой тайной, однако для российской компании цены на газ традиционно привязаны к нефтяным котировкам с временным лагом длиной около полугода. Это означает, что Китай мог воспользоваться весенним обрушением цен на нефть и скупать газ значительно дешевле обычных тарифов.

В 2021 году Россия планировала поставить 10 миллиардов кубометров трубопроводного газа в Китай, а после выхода Силы Сибири на полную мощность — 38 миллиардов кубометров.

Однако, как показало расследование «Ленты.ру», нынешней ресурсной базы для таких объемов, вероятно, не хватит из-за нарушений при разработке Чаяндинского месторождения. Ситуация могла стать одной из причин одобрения строительства газопровода «Сила Сибири-2» с другой ресурсной базой.