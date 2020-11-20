«Газпром» собрался сорвать планы по поставкам в Китай

Поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай в октябре и двух декадах ноября оказались выше обязательств, причем 12 ноября превышение составило рекордные 25 процентов, говорится в сообщении на сайте «Газпрома».

Однако даже такого показателя недостаточно, чтобы не сорвать планы на 2020 год в пять миллиардов кубометров. Проблемы возникли в первые восемь месяцев, когда, как рассказал в сентябре глава «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин, было прокачано только 2,3 миллиарда.

Чтобы компенсировать столь малые поставки с начала года, в оставшееся время превышение запланированных суточных объемов должно было оказаться больше 50 процентов. Фактически «Газпром», если собирался выдерживать озвученные планы, должен был перевыполнить полугодовой план за четыре месяца. Но, как следует из пресс-релиза, за прошедшие с тех пор 2,5 месяца ни в один день превышение не выходило за 25 процентов.

Таким образом, если прокачка не возрастет многократно, компания не сможет поставить китайским потребителям даже минимальный объем, прописанный в договоре. Он составляет 4,25 миллиарда кубометров, и так как соглашение работает по принципу «бери или плати», Китай заплатит дополнительно за невыбранный газ.

«Сила Сибири» запущена декабре прошлого года. Предполагалось, что в 2021 году прокачка вырастет до 10 миллиардов кубометров, а в 2022-м — до 15 миллиардов.

После выхода на полную мощность поставки должны составлять 38 миллиардов кубометров, однако, как показало расследование «Ленты.ру», у России может не хватить нынешней ресурсной базы для таких объемов. Ситуация могла стать одной из причин одобрения газопровода «Сила Сибири-2» с другой ресурсной базой. Новый маршрут позволит доставить газ в действующий проект.

Ранее стало известно, что «Газпром» получил чистый убыток в 592,15 миллиарда рублей за девять месяцев этого года по РСБУ (российский стандарт отчетности).