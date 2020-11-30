Рабочие «Силы Сибири» начали забастовку

Вахтовые рабочие, занимавшиеся строительством в Алданском районе Якутии компрессорной станции «Иван Москвитин» для газопровода «Сила Сибири», объявили забастовку. Они записали видеообращение, в котором пожаловались на невыплату денег за работу в выходные и отпускных.

Участники записи утверждают, что не могут выйти на связь ни с кем из руководства ООО «Промконсалтинг», нанявшего их на работу, а актуальные телефоны им дать отказываются. Трудовые договоры вахтовики получили лишь через несколько дней после прибытия на место работы, сами документы «подписывались на коленке», причем на других условиях.

Проблемы начались после 50 дней нахождения в обсерваторе, которые, как сообщили рабочим в компании, не подлежат оплате. Как утверждает SakhaDay, участникам забастовки угрожают увольнением и высылкой за пределы рабочего городка, чтобы они добирались обратно за свой счет. В результате их число сократилось до 12 человек.

В местное издание позвонил мужчина, назвавший себя представителем компании, но не представившийся, и объявил бунтующих вымогателями. У остальных работников, указал он, претензий нет. Официально компания ситуацию не комментировала.

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Следственный комитет начал проверку обращения, указано на сайте следственного управления ведомства по региону. Также собственную проверку проведет прокуратура Якутии.

В конце апреля взбунтовались вахтовые рабочие Чаяндинского месторождения, ресурсной базы для «Силы Сибири». Их возмутило нежелание подрядчика принимать какие-либо меры для борьбы с коронавирусом. После этого вахтовиков начали вывозить из рабочего городка.

В текущем году «Газпром» планировал поставить в Китай пять миллиардов кубометров трубопроводного газа. Как следует из уровня прокачки на середину ноября, о котором сообщают официальные источники, выполнить план не удастся.

После выхода «Силы Сибири» на полную мощность поставки должны составлять 38 миллиардов кубометров. Как показало расследование «Ленты.ру», нынешней ресурсной базы для этого может не хватить, поскольку на стадии разработки месторождения допущены многочисленные нарушения.