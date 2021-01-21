Миру внезапно понадобился российский уголь

Поставки российского угля через морские порты показали неожиданный рост по итогам года. В среднем увеличение составило 7 процентов, а для крупнейших терминалов — еще больше, около 10 процентов. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации морских торговых портов (АСОП) пишет «Коммерсантъ».

При этом лучше всего себя показали поставки в страны атлантического бассейна через терминалы в Мурманске и Усть-Луге, а не на азиатские рынки, где уголь более востребован.

Так, грузооборот Мурманского морского торгового порта в минувшем году составил 22,1 миллиона тонн, что на 26,3 процента больше, чем годом ранее. Большая часть его приходится как раз на уголь. На столь резкий рост не повлияло даже обрушение железнодорожного моста через реку Колу, которое на несколько недель заблокировало поставки сырья.

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«Ростерминалуголь» в Усть-Луге, на который приходится 14 процентов морского экспорта российского угля, в 2020 году показал рост объемов на 8,2 процента, до 26,5 миллиона тонн. Перевалка порта «Восточный» достигла 27,9 миллиона тонн (плюс 9,2 процента), а «Дальтрансугля» — 23,2 миллиона тонн (плюс 13 процентов).

В абсолютных цифрах за год объем морского экспорта вырос до 188,6 миллиона тонн. Рост начался во втором полугодии, с июля по ноябрь более десяти процентов, а в ноябре — 25 процентов. Тем не менее в Минэнерго отметили, что суммарный экспорт угля, не только морским пут ем, по итогам года оказался на 5-6 процентов ниже результата 2019-го.

Увеличение поставок идет на фоне роста цен на уголь. Эксперты объясняют его действиями мировых центробанков, которые накачивают экономику деньгами, а также падением предложения. Последний фактор связан с уходом американских поставщиков, не выдержавших низких цен первого полугодия, и ожидания погодного явления Ла-Нинья. Оно может привести к большому количеству штормов в Тихом океане, что ударит по поставкам из Австралии.

Ранее сообщалось, что из-за холодной зимы в Европе и проблем со сжиженным природным газом (СПГ), который почти весь ушел на азиатский рынок, Россия резко нарастила поставки в регион угля. При этом с конца ноября его стоимость взлетела до 70 долларов за тонну, рост 23 процента.