Европе срочно понадобился российский уголь

Холодная зима в Европе и ситуация со сжиженным природным газом (СПГ) привела к тому, что европейским покупателям срочно понадобился каменный уголь. Этим воспользовались российские компании, пишет «Коммерсантъ».

Стоимость тонны в регионе взлетела до 70 долларов, рост 23 процента с конца ноября. В 2020 году в разгар локдаунов из-за коронавируса она падала ниже 40 долларов. В Азии цена на австралийский уголь и вовсе выросла до 83 долларов.

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Как отмечает издание, данные железнодорожных отгрузок показывают рост экспорта угля. В декабре общий объем загрузки увеличился на 5,9 процента, а для отправки за рубеж — на 20 процентов. Сильнее всего рост идет в дальневосточном направлении (25,6 процента), на южном и северо-западном он составляет 22,6 и 14,5 процента.

В первые 11 дней января тенденция сохранилась. Этому способствует продолжающееся подорожание газа. К настоящему времени спотовые цены достигают 280 долларов за тысячу кубометров. Поставки угля рентабельны при цене 200 долларов. Если же стоимость газа вырастет до 300 долларов, то выгоден запуск даже 40-летних угольных блоков.

Аналитик Газпромбанка Айрат Халиков заметил, что российским компаниям крупно повезло, поскольку именно в это время многие из них готовились перезаключать годовые и полугодовые контракты. Критические условия позволили им добиться выгодных для себя условий. При этом еще осенью, напротив, ожидалось скорее падение цен в Атлантическом бассейне из-за второй волны коронавируса и новых ограничений на экономическую деятельность.

Ранее сообщалось, что на фоне масштабного торгового конфликта Китай фактически запретил поставки австралийского угля. Из-за этого российские компании надеются на резкий рост экспорта в ближайшие годы. Например, «Эльгауголь» ожидает 30-кратное увеличение продаж. В августе о желании увеличить поставки угля из России в 40 раз объявила Индия.