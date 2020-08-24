Индия захотела скупить почти весь российский уголь

Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, который поставляется на экспорт. Страна запросила объем до 40 миллионов тонн в год стоимостью около 4,5 миллиарда долларов, пишет «Коммерсантъ».

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Пока Россия экспортирует в Индию менее миллиона тонн металлургических углей из общего экспорта в 46 миллионов тонн. Аналитики отмечают, что Индия хочет нарастить производство стали, но у нее нет своего угля.

По прогнозам агентства Fitch, к 2025 году Индия сместит Китай с позиции крупнейшего потребителя коксующегося угля в мире. Если договоренности между Индией и Россией будут достигнуты, страна может стать ведущим рынком для российских угольных компаний.

Из крупных производителей в поставках заинтересованы «Сибантрацит» и «Колмар». Даже если Индия будет закупать меньше 40 миллионов тонн, дополнительные объемы все равно могут стать хорошим драйвером роста добычи для российских угольных компаний, особенно в условиях падения спроса со стороны Европы, уверены экономисты.

Ранее стало известно, что в Великобритании закроют последнюю шахту, а спрос на уголь удовлетворят за счет закупок в России и США.

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