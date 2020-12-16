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Россия заработает на конфликте Китая и Австралии

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Разворачивающийся торговый конфликт Китая и Австралии привел к тому, что фактически Пекин запретил поставки австралийского угля. Этой ситуацией спешат воспользоваться российские компании, ожидающие увеличения импорта в КНР в десятки раз в течение нескольких лет, пишет «Коммерсантъ».

Так, «Эльгауголь», разрабатывающая крупнейшее в России месторождение коксующихся углей, рассчитывает на рост продаж в Китай в 30 раз за четыре года — с миллиона тонн в 2020 году до 30 миллионов в 2023-м.

В попытке заработать на взлетевших ценах на сырье компания в срочном порядке создает совместное предприятие (СП) с китайской Guohang Ocean Shipping, способной перевозить до 40 миллионов тонн грузов в год. Это же СП станет продвигать уголь на китайском рынке, в том числе будет решать вопросы с государственными органами Китая.

Предполагается, что к 2023 году Китай нарастит закупки эльгинского угля с пяти миллионов тонн до 45 миллионов. Этот объем заместит большое количество угля из Австралии и США, который обладает схожими характеристиками.

Китай начал конфликт с Австралией в октябре, после того, как последняя призвала к международному расследованию происхождения коронавируса и причин пандемии. За это время введены заградительные пошлины на ячмень и вино, запрещен ряд товаров, готовится запрет импорта железной руды.

На этой неделе Государственный комитет по делам развития и реформ (ГКРР) КНР объяснил десяти крупнейшим энергокомпаниям страны, что они могут завозить уголь из любых стран мира без таможенных ограничений, но только не из Австралии. Та потребовала объяснений, после чего заметка с сообщением о совещании исчезла с сайта The Global Times, подразделения «Жэньминь жибао», официального печатного издания Компартии Китая.

О возможности запрета поставок угля из Китая стало известно еще в октябре. Ситуация привела к резкому взлету стоимости топлива в КНР, однако на данный момент Россия пока не может полноценно поставлять уголь в соседнюю страну. Причиной остаются новые требования к качеству товара, что создает затруднения на пограничных переходах.

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