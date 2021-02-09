Производители сжиженного природного газа (СПГ) из США насолили «Газпрому», пишет «Коммерсантъ». Ожидание их поставок сдерживает рост мировых цен на газ, главным поставщиком которого в Европу на протяжении многих лет был российский концерн.

Нетипично холодная для февраля погода в Европе и низкие запасы в хранилищах не привели к затяжному росту цен на газ. Их повышение в начале января оказалось краткосрочным. На момент публикации фьючерс на мартовскую поставку одного мегаватт-часа на лондонской бирже ICE стоил 18,8 евро, что примерно соответствует 250 долларам за тысячу кубометров.

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Эта цена на 30 процентов ниже двухлетнего максимума, установленного на торгах 12 января. Относительно низкий уровень цен сохраняется, несмотря на резкое сокращение запасов в хранилищах, к которому привела политика «Газпрома». Большинство резервуаров принадлежит ему, и компания целенаправленно не наращивала объем поставок в Европу, а также отменила торги на собственной электронной площадке, чтобы вынудить трейдеров забирать газ из хранилищ.

Опрошенные изданием аналитики отмечают, что в обычной ситуации такое положение дел привело бы к резкому росту цен, однако на деле он оказался краткосрочным. В основном это связано с конъюнктурой на азиатском рынке. Из-за аномальных холодов в регионе в начале зимы стоимость газа на местных хабах рекордно выросла, что спровоцировало крупнейших мировых трейдеров поставлять туда более легкий в транспортировке сжиженный природный газ (СПГ) — главным образом американский.

Однако вскоре ситуация должна кардинально измениться. Цены в Юго-Восточной Азии постепенно снижаются, из-за чего продавцы американского СПГ вновь смогут составить конкуренцию трубопроводному газу «Газпрома» в Европе. Именно ожидание скорого начала поставок из США оказывает давление на цены, не давая им расти. В этих условиях «Газпром» сохраняет тактику по искусственному опустошению запасов в хранилищах.