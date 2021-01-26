Украина высказалась о покупке газа у России

На Украине высказались о возобновлении покупок газа у России. В Киеве заявили, что импортировать российское сырье не намерены. Об этом на заседании Верховной Рады сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Его слова приводит ТАСС.

Украина перестала напрямую закупать газ у России еще в конце 2015 года. Причинами стали присоединение Крыма к России в 2014 году, а также события в Донбассе. Киев, являясь одним из главных потребителей российского сырья, перешел на реверсные поставки топлива из Европы.

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Ранее украинская сторона уже заявляла, что отказывается возобновлять закупки российского газа, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия.

В 2020 году истек срок действия десятилетнего российско-украинского соглашения на поставку и транзит газа, после чего Москва и Киев заключили новый пятилетний контракт только на транзит. Согласно ему, в 2020 году через территорию Украины собирались прокачать 65 миллиардов кубометров российского топлива, затем до конца 2024 года Россия будет прокачивать по 40 миллиардов кубометров ежегодно.

В январе 2021 года в «Нафтогазе» сообщили, что де-факто Россия за 2020 год переправила через территорию Украины 55,8 миллиарда кубометров сырья, что является минимальным значением с момента распада СССР. При этом «Газпром» все равно заплатил как за транзит 65 миллиардов кубометров из-за правила «качай или плати», прописанного в контракте.