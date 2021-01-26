Украина высказалась о покупке газа у России

На Украине высказались о возобновлении покупок газа у России. В Киеве заявили, что импортировать российское сырье не намерены. Об этом на заседании Верховной Рады сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Его слова приводит ТАСС.
Украина перестала напрямую закупать газ у России еще в конце 2015 года. Причинами стали присоединение Крыма к России в 2014 году, а также события в Донбассе. Киев, являясь одним из главных потребителей российского сырья, перешел на реверсные поставки топлива из Европы.
Ранее украинская сторона уже заявляла, что отказывается возобновлять закупки российского газа, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия.
В 2020 году истек срок действия десятилетнего российско-украинского соглашения на поставку и транзит газа, после чего Москва и Киев заключили новый пятилетний контракт только на транзит. Согласно ему, в 2020 году через территорию Украины собирались прокачать 65 миллиардов кубометров российского топлива, затем до конца 2024 года Россия будет прокачивать по 40 миллиардов кубометров ежегодно.
В январе 2021 года в «Нафтогазе» сообщили, что де-факто Россия за 2020 год переправила через территорию Украины 55,8 миллиарда кубометров сырья, что является минимальным значением с момента распада СССР. При этом «Газпром» все равно заплатил как за транзит 65 миллиардов кубометров из-за правила «качай или плати», прописанного в контракте.