Газ из украинских хранилищ попал в залог российскому фонду

Обеспечением по кредиту, выданному структурам украинского олигарха Дмитрия Фирташа российской некоммерческой организацией «Фонд промышленных активов», стал газ в подземных хранилищах на Украине стоимостью почти 100 миллиардов рублей. Об этом говорится в отчетности организации за 2019 год, последней на данный момент, сообщает РБК.

Попавший в залог газ находится в собственности у химических предприятий Ostchem. До 2014 года комбинаты Фирташа покупали его в России, но после изменения политической ситуации олигарх выпал из схем поставок.

Однако еще в 2013 году Ostchem выкупил у «Газпрома» 5 миллиардов кубометров, взяв на эти цели кредит в Газпромбанке в размере 1,35 миллиарда долларов. Залогом выступили 5,7 миллиарда кубометров собственного газа.

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В результате в конце 2014 года российский банк потребовал срочно погасить остаток кредита (842,5 миллиона долларов), угрожая взыскать газ. В начале 2015-го стороны смогли договориться, но подробности сделки не были раскрыты.

Фонд промышленных активов выкупил требования по украинским кредитам как от Газпромбанка, так и от ВЭБа (учредитель организации) в 2016 году. На эти цели он взял кредит в обеих организациях, а гарантом по кредитам выступило правительство. В 2019 году организация сообщила, что заемщики практически не обслуживают долг, то есть возвращать кредиты не удается.

Теоретически российский фонд может подать в суд Кипра (там зарегистрирована Ostchem Holding) с требованием взыскать залог. Однако на практике решение по взысканию там принимается редко, чаще всего судьи ограничиваются арестом, как было в случае с иском ВТБ.

Фирташ в настоящее время находится в Австрии. Там решается вопрос о его передаче США, где олигарха обвиняют в коррупционных преступлениях за пределами Украины. Через несколько дней после задержания он вышел под залог и с тех пор оспаривает решение о своей экстрадиции.