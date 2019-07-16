Украинского миллиардера Фирташа выдадут США

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на поступившее в агентство заявление.

«По поводу экстрадиции Фирташа министерство юстиции Австрии может сообщить следующее: вице-канцлер министр юстиции Клеменс Яблонер согласовал его экстрадицию», — говорится в сообщении. Отмечается, что конкретные сроки выдачи установит местный суд по уголовным делам Вены.

В США бизнесмену с 2013 года предъявлены обвинения в подкупе должностных лиц из Индии ради получения контракта на доступ к титановому месторождению. Фирташ свою вину отрицает. Адвокаты отмечают, что в США их подзащитного может ожидать политически мотивированный вердикт. Вместе с ним по делу подозреваемыми проходят индийский парламентарий и четыре других человека.

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Выдачи украинца также добивается Испания, где его обвиняют в отмывании денег.

В феврале по решению суда в Лондоне были арестованы два особняка и акции кинокомпании, принадлежащие Фирташу. Это было сделано в качестве обеспечительной меры по требованию банка ВТБ. В январе кипрский суд также наложил арест на имущество украинского бизнесмена.

Дмитрий Фирташ входит в список самых богатых людей Украины. Основной капитал он заработал благодаря компании «РосУкрЭнерго», акциями которой владел. С 2004-го по 2009 год она выступала посредником между «Газпромом» и «Нафтогазом». В 2014 году был арестован в Вене по запросу властей США, однако был отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро.

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