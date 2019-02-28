В Лондоне арестовано имущество украинского бизнесмена Фирташа

Два особняка и акции кинокомпании, принадлежащие украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, арестованы по решению суда в Лондоне. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Арестованное в качестве обеспечительной меры по требованию банка ВТБ имущество оценивается более чем в 50 миллионов фунтов стерлингов.

Издание отмечает, что ВТБ, которому структуры Фирташа задолжали кредиты на сумму 2,5 миллиарда рублей, обратился с иском в Высокий суд Англии и Уэльса 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол. Ранее, в январе, кипрский суд также наложил арест на имущество украинского бизнесмена.

Заявление представителей ВТБ в Высокий суд Англии и Уэльса было признано обоснованным, а в соответствии с ним арест наложили на имущество бизнесмена, зарегистрированное на территории Великобритании. Под обеспечительные меры попали в первую очередь два «объекта элитной недвижимости» в центре Лондона.

Один из арестованных объектов представляет собой пятиэтажный особняк общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, находящийся в престижном районе Найтсбридж рядом с Гайд-парком. Второй арестованный особняк, как отмечает издание, фактически является историческим. Его ориентировочная площадь составляет примерно 2,6 тысячи квадратных метров. По данным британских СМИ, он является частью бывшей станции лондонского метро «Бромптон-роуд», открывшейся в 1906 году и закрытой в 1934 году по решению властей.

Помимо особняков были арестованы также акции Фирташа в кинокомпании Via Film Ltd, стоимость которых, по данным финотчетности, составляет около 2 миллионов фунтов стерлингов.

Также суд обязал Дмитрия Фирташа раскрыть перед ВТБ информацию о всех его активах, которые могут подлежать взысканию. Если Фирташ откажется это сделать, ему грозит обвинение в неуважении и оскорблении правосудия, за что он может быть приговорен к нескольким годам тюрьмы.

В пресс-службе ВТБ изданию подтвердили информацию о поддержке лондонским судом иска на Кипре и приветствовали решение Высокого суда Англии и Уэльса. Также в банке отметили, что основной целью является возврат кредитных средств, и ВТБ «будет добиваться всеми доступными способами в рамках законодательства».

Дмитрий Фирташ входит в список самых богатых людей Украины. Основной капитал он заработал благодаря компании «РосУкрЭнерго», акциями которой владел. С 2004 по 2009 год она выступала посредником между «Газпромом» и «Нафтогазом». В 2014 году был арестован в Вене по запросу властей США, однако был отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. Тогда против бизнесмена были выдвинуты обвинения во взяточничестве и организации преступной группировки.



