Суд Вены освободил украинского миллиардера Фирташа

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ должен быть освобожден — такое решение принял земельный суд Вены по уголовным делам после рассмотрения запроса Испании. Об этом в четверг, 23 февраля, соощает ТАСС со ссылкой на заявление адвокатов предпринимателя
«Земельный суд Вены по уголовным делам, рассмотрев запрос Испании, принял решение освободить Дмитрия Фирташа без внесения дополнительного залога, — приводит информагентство выдержки из документа. — Суд отказал прокуратуре Вены в аресте Дмитрия Фирташа, поскольку отсутствует риск неявки Дмитрия Фирташа по требованию суда. Суд обязал его регулярно посещать суд через определенные промежутки времени. Ему запрещено покидать территорию Австрии».
Также в заявлении сказано, что Фирташ сдал свой загранпаспорт. Вместе с тем отмечается, что он до сих пор находится в следственном изоляторе. «Это связано с тем, что прокуратура Вены подала ходатайство о содержании его под стражей в рамках решения суда об экстрадиции в США»,— объяснили в суде Вены. Данное прошение планируется рассмотреть 24 февраля, обе стороны могут в течение двух недель обжаловать судебный отказ.
Дмитрий Фирташ был задержан 21 февраля в Вене по запросу испанских властей почти сразу после проигрыша им апелляционного суда, удовлетворившего прошение прокуратуры об экстрадиции бизнесмена в США.
Украинский предприниматель был арестован в австрийской столице в марте 2014 года по запросу властей Соединенных Штатов и ордеру на арест, выданному американским судом. Вскоре его отпустили под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. ФБР вело расследование в отношении него с 2006 года. Против бизнесмена были выдвинуты обвинения во взяточничестве и организации преступной группировки.
Основной капитал Фирташ заработал благодаря компании «РосУкрЭнерго», акциями которой владел. С 2004 по 2009 год она выступала посредником между «Газпромом» и «Нафтогазом». Сейчас его газовый бизнес переведен на компанию Ostchem Holding. Фирташ считается одним из богатейших людей Украины.