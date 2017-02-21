Фирташа задержали в Вене по запросу Испании

Бизнесмен Дмитрий Фирташ был задержан во вторник, 21 февраля, в Вене почти сразу после проигрыша апелляционного суда по делу об экстрадиции в США. Об этом со ссылкой на прокуратуру Вены сообщает ТАСС.

«Фирташ был задержан сегодня в Вене по запросу испанских властей на основании европейского ордера на арест», — цитирует агентство сотрудника прокуратуры Нина Буссек.

Представитель бизнесмена не смог подтвердить эту информацию и сообщил, что Фирташ в настоящее время находится на совещании с адвокатами.

Днем во вторник в ходе судебного заседания была удовлетворена апелляция прокуратуры об экстрадиции Фирташа в США.

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В марте 2014 года Фирташ был арестован на основании запроса властей США и ордера, выданного американским судом. Вскоре его отпустили под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. ФБР вело расследование в отношении бизнесмена с 2006 года. Фирташа обвиняют во взяточничестве и организации преступной группировки.

Основной капитал Фирташ заработал благодаря компании «РосУкрЭнерго», акциями которой владел. В период с 2004 по 2009 год эта структура выступала посредником между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». В настоящее время газовый бизнес Фирташа переведен на компанию Ostchem Holding. Он считается одним из самых богатых людей Украины.

