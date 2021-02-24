Глава армии Норвегии высказался о войне с Россией

Глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что война с Россией — самое страшное, что может случиться, однако это маловероятный вариант развития событий. Его слова опубликовало NRK.

«Самое опасное, что может случиться с Норвегией, НАТО и всем миром, — открытый конфликт с Россией. К счастью, это не слишком вероятно», — заявил лидер армии страны.

Кристофферсен добавил, что диалог всегда может привести к совместным решениям, а в отношениях РФ с Норвегией и ее союзниками следует снижать напряжение.

23 февраля стало известно, что США впервые направили свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer на учения в Норвегию. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва расценивает такое решение Осло как «еще один шаг по наращиванию военной активности на Крайнем Севере».