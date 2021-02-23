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США направили в соседнюю с Россией страну стратегические бомбардировщики

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Фото: Reuters Pictures Archive

США впервые направили свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer на учения в соседнюю с Россией страну Норвегию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерала Джеффри Харригиана, командующего европейским контингентом ВВС США.

По его словам, для Штатов учения с такими союзниками означают укрепление стабильности в регионе и возможность оттачивать навыки сдерживания и обороны.

Самолеты были переброшены с базы Дайс в Техасе на авиационную базу Эрланн в губернии Тренделаг.

Ранее на размещение американских бомбардировщиков у северных границ России обратила внимание представитель МИД РФ Мария Захарова. «Обратили внимание на информацию о подготовке к развертыванию на норвежской авиабазе в районе Тронхейма эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков с целью проведения совместных с норвежскими ВВС учений», — отметила дипломат. Она подчеркнула, что Москва расценивает такое решение Осло как «еще один шаг по наращиванию военной активности на Крайнем Севере».

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