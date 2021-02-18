В Норвегии рассказали о плате за альянс с США из-за России

Размещение стратегических бомбардировщиков Военно-воздушных сил (ВВС) США в Норвегии является ответом на усиление России в Арктике, заявил в интервью Nettavisen директор Ядерного информационного проекта Федерации американских ученых Ханс Кристенсен. Перевод публикации норвежского издания приводит «ИноСМИ».

По словам специалиста, с одной стороны, Норвегия «заинтересована в том, чтобы четко дать понять России, что у нас прочный альянс с США, посылая ей сдерживающие сигналы ради сохранения баланса сил в регионе».

«С другой стороны, никто не хочет без нужды усугубить и без того напряженную ситуацию. Но США трудно отказать. За альянс с американцами нужно платить. Вот перед какой дилеммой стоит наше небольшое государство между двумя сверхдержавами», — рассказал эксперт.

Материалы по теме Бюджетный убийца США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России? Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?

Кристенсен отметил, что «во время холодной войны в 1980-е годы, по данным Вооруженных сил Норвегии, в воздушном пространстве неподалеку от границ нашей страны ежегодно замечали от 500 до 600 советских самолетов». «После распада Советского Союза эта цифра резко уменьшилась. В 1999 и 2000 годах регистрировали от трех до пяти самолетов в год, а в 2000-е их стало 10-15. В последние три года в среднем мы обнаруживали по 93 самолета ежегодно», — сказал специалист.

В феврале в The Drive сообщили, что ВВС США впервые отправят стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегию «с прицелом на ближайшие Россию и Арктику».

В том же месяце издание написало, что совсем нетрудно представить себе будущий конфликт, в котором группам стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-52 Stratofortress ВВС США будет поставлена ​​задача поразить одни и те же общие наборы целей на обширной территории.