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США разместят бомбардировщики у северных границ России

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

США разместят бомбардировщики у северных границ России, на авиабазе в Норвегии (у города Тронхейм). Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Обратили внимание на информацию о подготовке к развертыванию на норвежской авиабазе в районе Тронхейма эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков с целью проведения совместных с норвежскими ВВС учений», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Москва расценивает такое решение Осло как «еще один шаг по наращиванию военной активности на крайнем Севере». Захарова добавила, что это происходит в непосредственной близости от российских рубежей.

В сентябре 2020-го начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал об усилении НАТО в 20 километрах от границ России. Он добавил, что сообщения об агрессивном поведении РФ, которые распространяют в альянсе, — ложные.

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