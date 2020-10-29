Корабли НАТО зашли в Черное море

Группа военных кораблей НАТО зашла в Черное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
Отмечается, что силы Черноморского флота преступили к непрерывному слежению за действиями группы минно-тральных сил объединенных ВМС НАТО.
В составе группы кораблей транспортное судно «Алиакмон» ВМС Греции, базовый тральщик «Дуэро» ВМС Испании, морской тральщик Алгеро ВМС Италии и тральщик-искатель мин «Орион» ВМС Франции.
В сентябре глава Минобороны Сергей Шойгу заявил об активизации разведки Североатлантического альянса. По его словам, число полетов авиации НАТО у границ России выросло в последнее время на 30 процентов.