Россия зафиксировала активизацию разведки НАТО

В последнее время на 30 процентов выросло число полетов авиации НАТО у границ России. Активизацию разведки Североатлантического Альянса зафиксировал глава Минобороны Сергей Шойгу, пишут РИА Новости.

По его словам, в последнее время самолеты НАТО стали выполнять тренировочные вылеты с имитацией ракетных ударов по российской территории.

Руководитель ведомства подчеркнул, что с 23 августа по 2 сентября российские самолеты не менее 10 раз поднимались в небо для перехвата разведчиков над Балтийским, Баренцевым и Черным морями.

Ранее Москва предложила НАТО снизить число военных учений во время пандемии, чтобы предотвратить дальнейшее осложнение отношений. Российской стороной предлагались, в частности, такие меры, как отвод районов учений вглубь от линии соприкосновения России и НАТО и согласование минимально допустимых дистанций сближения кораблей и самолетов.