Лавров рассказал о попытках России снять напряженность в отношениях с НАТО

Россия неоднократно предлагала НАТО пойти по пути деэскалации военной напряженности, однако альянс пока не продемонстрировал готовности к подобным шагам. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд», передает РИА Новости.

По словам министра, смыслом существования НАТО стала борьба с Россией «на всех фронтах», включая информационно-пропагандистский. Он рассказал, что альянс придерживается линии на «сдерживание и диалог», но при этом западные страны практически не готовы к реальному и отрытому диалогу по насущным проблемам.

Лавров сообщил о том, что Россия на фоне пандемии коронавируса выдвинула инициативу по соблюдению военной сдержанности, предложила отвод оперативных учений от линии соприкосновения Россия-НАТО и другие меры транспарентности. Он также добавил, что Россия уже отказалась от проведения учений близ границ стран-членов НАТО и организует масштабные мероприятия по подготовке войск в основном внутри страны.

Ранее глава МИД России заявил, что деятельность НАТО в балтийском регионе носит деструктивный характер. Министр указал на это в телефонном разговоре с финским коллегой Пеккой Хаависто во время обсуждения вопросов безопасности. При этом Лавров высказался за «продолжение реализации мер доверия, включая инициативу (...) по повышению безопасности полетов авиации над Балтикой».