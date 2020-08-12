Лавров заявил о деструктивных действиях НАТО в Балтике

Деятельность НАТО в балтийском регионе носит деструктивный характер. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, говорится на сайте МИД.

Глава ведомства указал на это в телефонном разговоре с финским коллегой Пеккой Хаависто во время обсуждения вопросов безопасности. При этом Лавров высказался за «продолжение реализации мер доверия, включая инициативу (...) по повышению безопасности полетов авиации над Балтикой».

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Стороны также обсудили взаимодействие России и Евросоюза в целом, вопросы разоружения и ситуацию на Украине. Кроме того, они поднимали тему пандемии коронавируса и, в частности, обсудили возможные сроки снятия действующих на границе ограничений.

9 августа глава Пентагона Марк Эспер заявил, что целью перегруппировки войск США в Европе является наращивание военного присутствия у российских границ. По его словам, такой шаг направлен на сдерживание России и укрепление НАТО.

До этого в посольстве России в Великобритании заявили, что политика сдерживания и диалога, выбранная альянсом и британской стороной в отношении Москвы, состоит из сдерживания на 95 процентов и лишь на пять процентов из диалога.

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