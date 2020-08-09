В России высчитали пропорцию сдерживания и диалога в политике НАТО

Политика сдерживания и диалога, выбранная НАТО и Великобританией в отношении России, состоит из сдерживания на 95 процентов и лишь на пять процентов из диалога. Такое мнение высказал посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин, передает ТАСС.

По его словам, Лондон говорит о желании нормализовать отношения с Москвой, однако постоянно идет на новые антироссийские шаги. Так, только в июле Великобритания ввела санкции против 25 россиян, бездоказательно обвинила Москву в попытках вмешательства в британскую политику, а также заподозрила в попытках кражи информации о вакцине от коронавируса.

«Правительству в Лондоне необходимо действовать в духе реализма и понять, какими преимуществами обернутся сотрудничество и совместная работа с Россией, а не попытки ей противодействовать», — сказал глава дипмиссии.

23 июля Келин объяснил причины плохого отношения к России среди британских политиков. Дипломат в первую очередь прокомментировал недавний доклад британского парламента о вмешательстве России в местную политическую жизнь. «Это неофициальная точка зрения правительства: доклад подготовлен группой парламентариев с соответствующими советниками. (...) Первый из них — [заочно осужденный Россией инвестор] Уильям Браудер, второй — Крис Доннелли, который создавал идеологию НАТО. Ну, и остальные двое сделали карьеру на русофобии», — сказал он.

Кроме того, Келин отметил, что в Лондоне сложилось очень мощное проамериканское лобби, «которое намерено идти в русле всего того, что делает Вашингтон». Третью причину он увидел в проблемах образовательного процесса. «Они очень мало знают о нашей политике, о нашей повседневной жизни, о том, как Россия развивается и что она собой представляет», — отметил он. Дипломат добавил, что информацию о России политики получают из собственных газет, в которых о Москве пишут «только гадости».