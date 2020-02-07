Россия отказалась вернуть Крым ради отношений с Великобританией

Россия отказывается вернуть Крым ради улучшения отношений с Великобританией. Такое заявление сделал посол России в Лондоне Андрей Келин, передает ТАСС.

Представитель Москвы рассказал, что дипломаты получают по разным каналам сигналы со стороны Британии о том, что пора перевернуть страницу. При этом в отношении России для этого выдвигаются условия: вернуть Крым, прекратить действия в Сирии, заявить о том, что не повторится ситуация, похожая на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Если цена такова, что мы должны вернуть Крым, уйти из Сирии и так далее, то, наверное, отношения с Великобританией несопоставимы здесь по весу», — заключил посол, добавив что Россия не будет менять свое поведение. Посол также выразил уверенность, что так дело Скрипалей скоро получит продолжение в Соединенном Королевстве.

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В начале января сообщалось о подготовке Британией нового санкционного режима, под ограничения в рамках которого могут попасть и граждане России. В рамках нового режима Лондон сможет блокировать активы лиц, подозреваемых в нарушении прав человека. При этом 6 февраля правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.

Летом 2019 года постпред Великобритании при ООН Карен Пирс посчитала ситуацию с украинскими гражданами в Крыму бедственной. По ее словам, граждане Украины, проживающие в Крыму, находятся в «отчаянном положении», так как они лишены доступа к базовым социальным услугам.

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