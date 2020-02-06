Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit. Соответствующее заявление опубликовано Департаментом международной торговли на сайте правительства.

В список российских товаров, с которых, как ожидается, будут сняты антидемпинговые пошлины, вошли: алюминиевая фольга, ферросицилий, трубы бесшовные и трубы из железа или стали, трубопроводная арматура из железа и стали, мочевина и нитрат аммония. Также в перечне указаны товары, с которых пошлины сняты не будут.

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В начале января сообщалось о подготовке Британией нового санкционного режима, под ограничения в рамках которого могут попасть и граждане России. В рамках нового режима Лондон сможет блокировать активы лиц, подозреваемых в нарушении прав человека. В первую очередь под санкции могут попасть Ливия, Северная Корея и Саудовская Аравия.

В сентябре 2019 года министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что после выхода из Европейского союза Лондон будет вводить санкции в отношении тех, кто преследует журналистов и политических активистов. Ожидается, что в санкционный список Соединенного Королевства будут внесены имена не только причастных к атакам на журналистов, но и тех, кого Лондон считает связанными с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Великобритания официально перестала быть членом Европейского союза 31 января (1 февраля в 02:00 по московскому времени). Brexit произошел в соответствии с подписанным ранее обеими сторонами соглашением. С 1 февраля и до конца 2020 года будет действовать переходный период.

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