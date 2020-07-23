Посол нашел несколько причин плохого отношения Британии к России

Посол России Андрей Келин в интервью РБК нашел несколько причин плохого отношения к стране среди британских политиков.

Дипломат в первую очередь прокомментировал недавний доклад британского парламента о вмешательстве России в местную политическую жизнь. «Это неофициальная точка зрения правительства: доклад подготовлен группой парламентариев с соответствующими советниками. (...) Первый из них — [заочно осужденный Россией инвестор] Уильям Браудер, второй — Крис Доннелли, который создавал идеологию НАТО. Ну, и остальные двое сделали карьеру на русофобии», — объяснил Келин.

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Также посол отметил, что в Лондоне сложилось очень мощное проамериканское лобби, «которое намерено идти в русле всего того, что делает Вашингтон». Комментируя новые персональные британские санкции по делу умершего в 2009 году в тюрьме юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, Келин отметил, что все виновные были наказаны Россией. «Поэтому мы не видим никаких оснований, чтобы заниматься вот такими мерами», — подчеркнул он, снова намекнув на повторение американской политики по этому вопросу.

Кроме того, посол вспомнил «фейковый вброс» о том, что Россия якобы платила за убийство американских солдат в Афганистане, призвав наказывать тех, кто придумывает такие истории.

Третью причину плохого отношения британских официальных лиц к России Келин увидел в проблемах образовательного процесса. «Они очень мало знают о нашей политике, о нашей повседневной жизни, о том, как Россия развивается и что она собой представляет. Эти сведения в основном британские политики черпают из собственных газет», — отметил дипломат. По его мнению, там пишут только гадости о России и нельзя найти никакого позитива.

21 июля Великобритания признала вмешательство России в референдум о независимости Шотландии, который проходил в 2014 году, о чем говорилось в опубликованном докладе комитета по разведке парламента. В тексте упоминаются некие «заслуживающие доверие комментарии» в свободном доступе, на основе которых можно предполагать, что Россия организовала кампанию для влияния на исход референдума. Эти действия Москвы также называются первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы. Британцы советуют другим странам усилить давление на Россию из-за ее поведения.

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