В России заявили об отсутствии непримиримых противоречий с Британией

Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил об отсутствии непримиримых противоречий между Россией и Соединенным Королевством. Его слова приводит РИА Новости.

Келин рассказал, что «наши отношения» с Британией имеют историю в 450 лет и развиваются циклично. По его мнению, ни идеологических, ни территориальных претензий к друг другу у стран нет. Посол ответил на вопрос о том, может ли Brexit способствовать началу диалога Британии и России. «У нас вообще нет препятствий, которые бы мешали нормально развивать отношения», — заявил он. Однако дипломат добавил, что инициатива ожидается от Лондона.

31 января состоится выход Великобритании из состава Евросоюза. Соответствующий закон в конце января одобрил парламент и подписала королева Елизавета II.

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