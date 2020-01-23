Британия решила удалить украинский трезубец из пособия об экстремистах

Великобритания решила удалить украинский трезубец — герб страны — из пособия об экстремистах. Об этом говорится в заявлении младшего министра безопасности королевства Брэндона Льюиса, размещенном на сайте Хоум-офиса.

В документе указано, что власти Великобритании не хотели оскорбить Украину, внеся трезубец в материалы. По словам Льюиса, это лишь было частью контртеррористической «стратегии предотвращения».

«Права на свободу слова и протеста являются краеугольными камнями нашей демократии. "Стратегия предотвращения" никоим образом не отрицает это», — говорится в заявлении.

Речь идет о документе, который датируется июнем 2019 года. В нем в разделе «Татуировки» приведено фото рисунка на теле с изображением герба Украины. Подпись к фотографии гласит: «Украинский трезубец (националистический)».

21 января посольство Британии на Украине оправдалось за внесение символа в пособие. Дипломаты отметили, что глубоко уважают официальные символы государственности Украины, включая флаг, герб и гимн, и продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность этой страны.

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