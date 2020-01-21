Британия оправдалась за внесение украинского трезубца в экстремистский список

Посольство Британии на Украине оправдалось за внесение полицией украинского трезубца в пособие, в котором был составлен список экстремистских символов. Соответствующий пост появился на странице дипмиссии в Facebook.

«Мы осознаем и сожалеем об оскорблении, причиненном появлением украинского тризуба в наглядном пособии британской полиции (...). В этом документе [полиции] четко указано, что многие символы, приведенные в нем, не представляют интерес для борьбы с терроризмом», — говорится в опубликованном тексте. Британские власти также отметили, что глубоко уважают официальные символы государственности Украины, включая флаг, герб и гимн, и продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность этой страны.

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19 января сообщалось, что посольство Украины в Лондоне обиделось на Великобританию за включение местной полицией трезубца — герба страны — в пособие по экстремистским символам. «Включение трезубца, национального символа и герба Украины, в пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленного контртеррористической полицией, более чем возмутительно. Этому не может быть никаких оправданий», — говорилось в сообщении.

Речь идет о документе, который датируется июнем 2019 года. В документе в разделе «Татуировки» приведено фото рисунка на теле с изображением герба Украины. Подпись к фотографии гласит: «Украинский трезубец (националистический)».

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