Украинцы в Париже разорвали флаг России

Украинские радикалы из «Движения ветеранов Украины» демонстративно разорвали флаги России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Надругательство над государственным символом произошло в Париже, перед Елисейским дворцом. Кадры произошедшего опубликованы на YouTube-канале Pavlovsky News.

Участники акции заявили, что таким образом показывают свое отношение к ситуации на Украине. «Украинский народ и мы как участники боевых действий против любых капитулятивных договоренностей. Минских и всех прочих. Нам нужно вернуть нашу землю», — рассказал один из их.

С демонстрантом при этом поспорил российский журналист Константин Панюшкин. Он указал, что минские договоренности были подписаны на высшем уровне. Позднее корреспондент поднял разорванный флаг России с земли, а участников акции назвал провокаторами.

Ранее сообщалось, что украинцев забросали яйцами в Париже во время митинга «Движения ветеранов Украины».

Различные акции проходят во французской столице в связи со встречей «нормандской четверки» (представителей Германии, России, Франции и Украины) по урегулированию ситуации в Донбассе.

9 декабря в Париже проходит саммит в «нормандском формате». На нем будут присутствовать лидеры четырех стран: президент России Владимир Путин, Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Планируется, что их встреча будет длиться около трех часов.

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