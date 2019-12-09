Активистки разделись в Париже из-за Путина

Активистки движения Femen в Париже разделись и стали выкрикивать лозунги с требованием остановить президента России Владимира Путина. Видео с места происшествия опубликовали корреспонденты RT во Франции.

На кадрах видно, как полуобнаженных разрисованных активисток пытается задержать местная полиция. В руках девушки держат флаги с надписями, при этом они выкрикивают фразу Stop Putin war! («Остановите путинскую войну!»). В итоге стражи порядка все же прервали акцию феминисток.

Ранее сообщалось, что украинские радикалы из «Движения ветеранов Украины» демонстративно разорвали флаги России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Они также сделали это перед Елисейским дворцом. До этого членов движения забросали яйцами во время их митинга.

Акции проходят во французской столице в связи со встречей «нормандской четверки» (представителей Германии, России, Франции и Украины) по урегулированию ситуации в Донбассе. На саммите вечером 9 декабря будут присутствовать лидеры четырех стран: президент России Владимир Путин, Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Планируется, что их встреча продлится около трех часов.

Движение Femen было создано в 2008 году на Украине, позднее официально зарегистрировалось во Франции и создало филиал в Германии. Его участницы выступают против социальной несправедливости и гендерной дискриминации, а также критикуют церковь и отдельных политических деятелей. Организация получила известность благодаря тому, что ее участницы во время акций протеста обнажают грудь для привлечения внимания. Их действия классифицируются как «радикальный эксгибиционизм».

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