Активистка Femen испортила восковую фигуру Путина и избежала наказания

Апелляционный суд Парижа оправдал активистку движения Femen Яну Жданову, повредившую восковую фигуру президента России Владимира Путина в музее Гревен во французской столице в 2014 году. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на решение суда.

«Это большая победа для свободы выражения мнения», — прокомментировала решение суда адвокат активистки Мари Дозе.

В октябре 2014 года полуобнаженная украинка проткнула колом грудь восковой статуи Путина и позировала на ее фоне. Акция была приурочена к прибытию российского лидера 5 июня на церемонию во Францию, посвященную годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Жданова назвала свой поступок политическим высказыванием в художественной форме, однако Исправительный суд Парижа усмотрел в ее действиях признаки эксгибиционизма и вандализма и приговорил к выплате штрафа в размере 1,5 тысячи евро. Также активистка Femen должна была выплатить музею компенсацию в размере 3 тысяч евро на восстановление разрушенной фигуры, одну тысячу евро в качестве компенсации за моральный ущерб и 500 евро — на покрытие судебных издержек.

В 2017 году Апелляционный суд Парижа оправдал Жданову, однако в начале 2018-го Кассационный суд отменил это решение и назначил новое рассмотрение дела в Апелляционном суде. Прокурор требовал приговорить активистку к трем месяцам условного заключения и штрафу в размере двух тысяч евро.

В день католического Рождества, 25 декабря 2014 года, Жданова провела акцию на площади Святого Петра в Ватикане. Полуобнаженная активистка прорвалась через ограждения к вертепу, установленному у рождественской ели, и схватила фигуру младенца Иисуса Христа. Она подняла фигуру над головой и начала выкрикивать лозунг, написанный на ее груди. В этот момент Жданову задержали охранники Ватикана и передали в руки полиции.

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