Основатель Femen опровергла сообщение о распаде

Основатель Femen Анна Гуцол опровергла сообщение о распаде движения. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает издание «Апостроф».

«Мы не организация, а движение. И пока есть люди, желающие участвовать в нем, оно существует», — заявила Гуцол. По ее словам, Femen прекратит существование только тогда, «когда активисты перестанут проводить протесты».

Гуцол подчеркнула, что сделавшая такое заявление Яна Жданова, «не принимала участия в создании, идеологии, разработке этого движения».

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Ранее в понедельник активистка Яна Жданова заявила, что на Украине Femen больше не существует. Она отметила, что распад движения начался с 2015 года, когда в нем появились «самопровозглашенные» лидеры. «Закончили мы так же, как другие классические женские феминистические организации: все перессорились», — заключила она.

Femen — официально незарегистрированное движение женщин (в основном приезжих с Украины), известное эпатажными акциями. Как правило, для привлечения внимания на различных общественных мероприятиях активистки используют свое обнаженное тело. Действует с 2008 года. Первые акции проводились преимущественно в Киеве, с 2012-го группа перенесла активность в европейские страны. Основателями движения были Анна Гуцол, Александра Шевченко и Инна Шевченко.

