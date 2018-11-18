Мир
 
Последние новости
Украина воспротивилась избранию россиянина главой Интерпола
Сотни итальянцев покинули дома из-за бомбы времен Второй мировой войны
Российскому флоту предрекли «неизбежный обвал»
Нурмагомедов выступил против ночных клубов
Названы самые влиятельные блогеры года
19-летний футболист покончил с собой
Глава Apple рассказал об усталости от iPhone
Трамп испугался записи с последними минутами жизни Хашкуджи
Еще одна российская фигуристка устроила стриптиз
Новости партнеров

Обнаженные феминистки попытались сорвать митинг в честь испанского диктатора

Перейти в «Мою Ленту»
Policía H50

В Мадриде обнаженные по пояс активистки Femen попытались сорвать акцию, организованную сторонниками диктатора Франсиско Франко в связи с годовщиной его смерти. Об этом сообщает Euronews.

На опубликованных кадрах видно, что у участниц феминистской организации на груди была надпись «легальный фашизм — национальный позор», а на спине — перечеркнутый герб периода франкистской диктатуры.

Одна из активисток забралась на сцену, после чего на нее набросились участники митинга. Девушки из движения Femen были задержаны полицией.

В сентябре стало известно, что испанский парламент проголосовал за эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко из мавзолея в Долине Павших. Социалистическое правительство надеется, что решение успокоит общество, для которого правление диктатора-фашиста до сих пор остается травмой.

Ранее в ноябре активистки Femen устраивали протестную акцию в Париже, приурочив ее к 100-летию окончания Первой мировой войны. Они обратились к прибывающим в город мировым лидерам с плакатами «Добро пожаловать, военные преступники!». Через два дня они бросились к кортежу президента США Дональда Трампа в Париже, когда он проезжал по Елисейским полям.

Франсиско Франко в 1936 году устроил военный переворот и начал гражданскую войну против республиканского правительства при поддержке нацистской Германии и фашистской Италии. После победы в войне он установил в Испании правый тоталитарный режим. Во Второй мировой войне Испания придерживалась нейтралитета, однако Франко предоставил убежище многим беглым нацистским преступникам.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мадрид: Femen против франкистов
Обнаженные активистки бросились наперерез кортежу Трампа в Париже
Оголенные активистки поприветствовали глав государств в Париже
Голые женщины с зашитыми ртами пришли на суд по «делу Павленского»
Полуголые активистки растоптали знаменитый цветочный ковер в Брюсселе
Другие материалы рубрики
Мир00:0113 ноября

«Здесь мы можем жить как хозяева»

Мексиканские нелегалы захватывают США. Почему их боятся?
07:5318 ноября

В США выявили серьезные проблемы у армии

17:5417 ноября

Европа оправдала рост военных расходов искажением истории мировых войн

15:3518 ноября

Раскрыты слова прощания Трампа с Путиным в Париже

Мир00:01 1 ноября
Обложка комикса Is This Tomorrow?

Ленина на них нет

Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
06:3818 ноября

В США разбился самолет времен Второй мировой войны

16:0816 ноября

В загоревшемся автобусе погибли 42 человека

22:3517 ноября

Протесты во Франции закончились арестами и гибелью манифестантов

Мир00:0115 ноября

Корейский мясник

Он предал американцев и жестоко казнил всех несогласных
16:0817 ноября

В Лондоне прокомментировали сообщения о влиянии ФСБ на выдачу виз

05:4216 ноября

Педофил стал полицейским ради девочек и попался

20:5817 ноября

Раскрыты обстоятельства гибели пропавшей аргентинской подлодки

Россия
«Слишком много реальных и тяжелых проблем»
Откуда берется бедность в России и почему с ней придется жить еще долго
Кремль исключил автоматическую передачу Курил и вспомнил горький опыт
Проваленный учителями математики тест по математике обругали
Установлена личность устроившей взрыв в Грозном смертницы
Два массовых убийства и суицид произошли в Подмосковье из-за ревности
В воронежском дворе случайно залили каток из нечистот
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
Все материалы
Мир
Бурый дом
Во что коренные африканцы превратили квартиры белых господ
В США выявили серьезные проблемы у армии
Раскрыты слова прощания Трампа с Путиным в Париже
В США разбился самолет времен Второй мировой войны
Протесты во Франции закончились арестами и гибелью манифестантов
«Здесь мы можем жить как хозяева»
Мексиканские нелегалы захватывают США. Почему их боятся?
Корейский мясник
Он предал американцев и жестоко казнил всех несогласных
Все материалы
Бывший СССР
«Все наши бездельники в Россию уехали»
В Баку забыли о наследии СССР, но все еще не любят армян
ДНР и ЛНР остались без денег Папы Римского
В Донбассе приготовились к химической диверсии Киева
На Украине штурмовали резиденцию митрополита канонической УПЦ
Еще один белорус обидел памятник
Торжество непризнанной демократии
В ДНР и ЛНР выбрали власть. Что изменится в жизни народных республик
В плену у призраков
Этот город пережил страшную трагедию. В его брошенных домах 30 лет выживают люди
Все материалы
Экономика
Сели на трубу
Польша хочет покупать газ из Америки вместо российского. Это будет очень дорого
Россия перекрыла дорогу американскому мясу
«Жажда обогащения сделала свое дело»
Тот самый Волк с Уолл-стрит о кокаине, деньгах и отсидке
Крупнейшую контрабанду груш из Евросоюза в Россию раскрыли по фото
Страны АТЭС впервые остались без декларации из-за торговой войны
Председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин«Это одно слово — коррупция»
Игорь Сечин обвинил независимые сети АЗС в создании монопольных структур
Из российских резервов украли беспрецедентное количество зерна
Все материалы
Силовые структуры
«Голова убийцы и торс, похожий на шкаф»
Он основал первую преступную группировку СССР. Его бандит убил Игоря Талькова
«Я опасалась за свою жизнь — ведь мы несем службу с оружием»
Бывшая тюремщица обвинила начальников в избиении. Она хочет назад — на зону
«Не будешь моей — будешь инвалидом»
Он отрубил своей жене руки и сломал ей жизнь
На Алтае главного борца с коррупцией арестовали за взятку
Полицейские получили дело за три месяца свободы карельского маньяка
Россиянка избила полицейского, попала на видео и получила штраф
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
«России требовалось продержаться полгода»
Эту войну с немцами тоже называли Отечественной, но потом о ней забыли
Другая война
Веселая жизнь нацистов на страшных снимках из захваченной Польши
Разработчики игры о «султане Рамзане» извинились и ликвидировались
Блогер голыми руками согнул пополам новый iPad Pro
Мировой эталон килограмма заменили
Одолжили
Китай создал оружие против F-22 и F-35. России ответить нечем
Все материалы
Спорт
Обесчестили
Как UFC поглотил своего главного конкурента
19-летний футболист покончил с собой
Нурмагомедов выступил против ночных клубов
Вратарь забил мяч ударом от своих ворот
Еще одна российская фигуристка устроила стриптиз
Вылетевшая с трассы на огромной скорости гонщица рассказала о своем состоянии
На здоровье
Иностранные спортсмены употребляют допинг и не попадаются. Как им это удается?
Все материалы
Культура
Упавшая звезда
Песни Евгения Осина знает вся страна. Он умер в безвестности и нищете
Джонни Деппа задумали заменить женщиной в «Пиратах Карибского моря»
В МИДе пошутили о кремлевской пропаганде в «Маше и Медведе»
В сети вспомнили о танце Микки Рурка под песню Евгения Осина
Названы дата и место похорон Евгения Осина
«Убийство было модным, убийцы — популярными»
Для развала Российской империи взяточники сделали не меньше, чем заговорщики
Авторы «Маши и Медведя» ответили на обвинения в кремлевской пропаганде
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ой, а разве “Работница” еще жива?»
Этот журнал пережил войну и советскую пропаганду. И до сих пор на плаву
Китай посулил десятки тысяч долларов за доносы о порно
Страшнее и сильнее
Кража миллиардов, теневые армии и смертельные слухи. В сети стало больше угроз
Главу Еврокомиссии осмеяли за разные ботинки на встрече с журналистами
Канадского журналиста побили на марше в поддержку трансгендеров в Киеве
Белокожая модель годами притворялась чернокожей
Дочь известного телеведущего показала симптомы «уродующей тело» болезни
Все материалы
Ценности
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Рождественский переполох
Как накраситься и что подарить в самый яркий праздник года
Бритни СпирсВышли в ноль
Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х
Священник прокатился в запряженном детьми Porsche
Популярные кроссовки оказались опасны для здоровья
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
«Путин — великий мужик»
Он сбежал из Америки, чтобы стричь мужчин и спасти Россию
Все материалы
Путешествия
«Я шнурком привязался к табуретке и полетел»
Сосиски, крокодилы и пляжи: как россиянин съездил в кругосветное путешествие
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
«Платить не нужно, просто уйдите»
Почему японцы ненавидят туристов, но продолжают их терпеть
Иудеи побили стюардессу и потребовали посадить самолет ради соблюдения шаббата
Дебошира-матерщинника сняли с рейса в Турцию
Немецкий шеф-повар накормит богатых туристов Омана
Полмиллиона россиян определились с именами для аэропортов
Все материалы
Из жизни
«Цель — петь, пить и веселиться»
Россиянок в Китае ждут легкие деньги и похотливые клиенты
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Охотник подстрелил оленя с застрявшим в рогах трупом
Звезда YouTube присоединился к ликующим адептам теории плоской Земли
Московский таксист восемь часов пытался вернуть кошелек пассажирке и расплакался
Не выходи из комнаты
Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Все материалы
История полноуправляемого шасси
Кто придумал, чтобы все колеса автомобиля поворачивали, и зачем это нужно?
Горькая победа
Успех и трагедия россиян в Ле Мане — как это было
Огонь, вода и выхлопные трубы
Автомобили, погибшие в калифорнийских пожарах
Утраченная французская роскошь
Французские конкуренты Бентли и Мерседесов, которым было суждено погибнуть
Китайцы сделали роскошный кроссовер на базе Toyota Crown
Американец собрал коллекцию 700 классических японских машин
В линейке Skoda появится «космический» кроссовер
Все материалы
Дом
Хата с краю
Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
Имперский марш
Почему россияне скупают недвижимость в итальянском городе русских цариц
Москва не нужна
Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
Мошенники украли под Москвой землю на 100 миллионов рублей
Любители жизни на природе устроили ипотечный бум под Москвой
Молодежь полюбила дорогие квартиры в Москве
Российскому рынку недвижимости предрекли засилье азиатов
Все материалы