Обнаженные феминистки попытались сорвать митинг в честь испанского диктатора

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В Мадриде обнаженные по пояс активистки Femen попытались сорвать акцию, организованную сторонниками диктатора Франсиско Франко в связи с годовщиной его смерти. Об этом сообщает Euronews.

На опубликованных кадрах видно, что у участниц феминистской организации на груди была надпись «легальный фашизм — национальный позор», а на спине — перечеркнутый герб периода франкистской диктатуры.

Одна из активисток забралась на сцену, после чего на нее набросились участники митинга. Девушки из движения Femen были задержаны полицией.

В сентябре стало известно, что испанский парламент проголосовал за эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко из мавзолея в Долине Павших. Социалистическое правительство надеется, что решение успокоит общество, для которого правление диктатора-фашиста до сих пор остается травмой.

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Ранее в ноябре активистки Femen устраивали протестную акцию в Париже, приурочив ее к 100-летию окончания Первой мировой войны. Они обратились к прибывающим в город мировым лидерам с плакатами «Добро пожаловать, военные преступники!». Через два дня они бросились к кортежу президента США Дональда Трампа в Париже, когда он проезжал по Елисейским полям.

Франсиско Франко в 1936 году устроил военный переворот и начал гражданскую войну против республиканского правительства при поддержке нацистской Германии и фашистской Италии. После победы в войне он установил в Испании правый тоталитарный режим. Во Второй мировой войне Испания придерживалась нейтралитета, однако Франко предоставил убежище многим беглым нацистским преступникам.

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