Украинцев забросали яйцами в Париже

Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами. Об этом организаторы акции сообщили на своей странице в Facebook.

В митинге в поддержку «проукраинской позиции» в связи со встречей «нормандской четверки» приняли участие около 150 человек. Отмечается, что участники вышли на парижские улицы с бандеровскими флагами. Также протестующие несли плакаты с лозунгами против России. Однако в митингующих начали кидать яйца, кто это сделал — не сообщается. Участников акции это не остановило, они продолжили шествие и провели митинг на площади.

Ранее на Майдане закидали яйцами бывшего президента Украины Петра Порошенко. Одно из них попало в жену политика, другое поймал депутат от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз. Это также произошло накануне саммита «нормандской четверки».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже. Планируется, что встреча будет длиться около трех часов.

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