Порошенко закидали яйцами на Майдане

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Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки». Соответствующее видео появилось на YouTube.

На кадрах видно, как на последних аккордах украинского гимна Порошенко крикнул «Слава Украине!», а спустя несколько секунд в сторону него из толпы полетели яйца. Одно из них попало в жену политика, другое поймал депутат от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз.

После этого бывший украинский лидер потребовал поймать бросившего в него яйца. «А ну-ка, поймайте его», — сказал он.

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8 декабря в Киеве прошла акция «Красные линии для Зеленского», участниками которой стали 7-8 тысяч человек. Люди держали в руках флаги Украины, знамена политических партий страны и плакаты. Цель мероприятия, продолжавшегося около полутора часов, — напомнить президенту Владимиру Зеленскому о необходимости защищать национальные интересы в ходе саммита «нормандского формата», который состоится 9 декабря. По задумке организаторов акции, Зеленский не должен пересекать так называемые «красные линии», обозначенные тремя фракциями парламента.

Выйти на акцию в Киеве накануне встречи в «нормандском формате» жителей Украины 4 декабря призвали три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина».

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