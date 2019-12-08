Украинские протестующие подрались с полицией и попали на видео

Украинские протестующие, устроившие акцию «Красные линии для Зеленского» в центре Киева, подрались с полицией и попали на видео. Ролик агентства Ruptly опубликован в Telegram-канале «RT на русском».

По данными канала, после акции ее участники попытались пронести бочку и сцену к офису президента Украины Владимира Зеленского, чтобы провести ночной пикет. Полиция остановила демонстрантов, после чего началась драка.

Ранее 8 декабря сообщалось, что возле офиса Зеленского фура выгрузила палатки для протестующих. Туда же пыталась подъехать фура с надписью «Телевидение Украины», однако полицейские не пропустили ее.

Участники акции «Красные линии для Зеленского» требуют от главы государства, в частности, не допустить компромиссов в отношении единства Украины. К проведению этого мероприятия их призвали три партии: «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина».

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