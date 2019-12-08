Украинцы решили переночевать в палатках возле офиса Зеленского

Возле офиса президента Украины Владимира Зеленского фура выгрузила палатки для протестующих. Об этом сообщает «Украинская правда». Видео с акции «Варта на Банковой» опубликовано на Youtube-канале издания.

Отмечается, что активисты уже установили несколько палаток и шатров. Украинцы решили переночевать в палатках возле офиса Зеленксого из-за предстоящего саммита в «нормандском формате». Корреспондент издания утверждает, что на Банковую улицу продолжают прибывать люди, уже собралось около двух тысяч человек. Также он сообщает, что правоохранители не позволили собрать митингующим сцену и не пропустили на площадь фуру с надписью «Телевидение Украины».

Ранее украинцы вышли на Майдан в рамках акции «Красные линии для Зеленского», среди прочего они требовали от президента не допустить компромиссов в отношении единства Украины. К акции их призвали три украинские партии: «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже. Планируется, что встреча будет длиться около трех часов.

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