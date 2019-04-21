Зеленского обвинили в изнасиловании Украины

Активистка движения Femen атаковала кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во время посещения им избирательного участка. Об этом сообщает ТАСС.

Когда политик зашел в помещение для голосования, активистка сняла с себя верхнюю одежду с криками «Хватит насиловать страну!» На ее животе была сделана надпись «Кот в мешке» («котом в мешке» Зеленского назвал в ходе дебатов его оппонент Петр Порошенко, — прим. «Ленты.ру»).

Сотрудники комиссии вывели активистку с территории избирательного участка, полиция на ее действия не отреагировала. В беседе с журналистами она сообщила, что не поддерживает ни одного из кандидатов.

Второй тур президентских выборов проходит 21 апреля. Зеленский получил в первом туре более 30 процентов голосов, Порошенко — почти в два раза меньше.

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