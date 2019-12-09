Зеленскому предрекли потерю шанса на мир в Донбассе

Европейские дипломаты опасаются, что падение популярности президента Украины Владимира Зеленского может привести к неудачным переговорам об установлении мира в Донбассе. Об этом сообщает Bloomberg.

Как рассказали журналистам издания анонимные источники, близкие к вопросу, в ЕС переживают, что «окно возможности закончить войну» закрывается и украинский президент может потерять свой шанс на достижение мира. Причина этого — его популярность, которая, как отмечает издание, падает из-за экономических реформ в стране и контактов с олигархом Игорем Коломойским.

Источник Bloomberg во Франции также рассказал, что на встрече в «нормандском формате» глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступят с единой позицией: лидеры выработали ее на прошлой неделе на совместном обеде в Лондоне.

Издание также отмечает, что Зеленский искал поддержки у лидеров украинской церкви и представителей армии, но главный человек, согласия с которым он должен добиться, — президент России Владимир Путин.

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С ним украинский лидер договорился встретиться один на один в Париже сразу после завершения переговоров «нормандской четверки». Встреча пройдет в Елисейском дворце.

6 декабря стало известно, что президент России собирается провести отдельные двусторонние встречи в рамках «нормандского саммита», в том числе с украинским коллегой. В Киеве не смогли точно подтвердить, что президенты России и Украины могут провести переговоры тет-а-тет, но отметили, что такая потребность «может возникнуть очень спонтанно», если встреча поможет отстоять интересы страны.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит пройдет в понедельник, 9 декабря, в Париже.

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