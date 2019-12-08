Киев предрек «послевкусие разочарования» от саммита в Париже

Жителям Украины не стоит ожидать завершения войны в Донбассе на следующий день после саммита «нормандской четверки», который должен состояться в понедельник, 9 декабря, в Париже, поскольку встреча лидеров может принести «послевкусие разочарования». Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По словам представителя главы государства, Киев находится в сложной ситуации, но тем не менее украинская делегация летит в столицу Франции «с очень сильной позицией». «У нас есть сильные союзники — Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник — это украинский народ, который не хочет войны», — отметила Мендель.

Говоря о «послевкусии разочарования», пресс-секретарь Зеленского напомнила, что за последние три года прогресса в завершении войны в Донбассе практически не было. Отдельно Мендель затронула тему протестных акций против так называемой капитуляции. «Когда сегодня скепсис и страхи выводят людей на митинги против вымышленной "капитуляции", давайте охладим пыл и вспомним, что все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями», — сказала она и привела в пример мост в Станице Луганской, о возможности отстроить который «были сомнения», но он был открыт на два дня раньше запланированного срока.

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6 декабря пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не ожидает соглашения по итогам встречи в «нормандском формате» в Париже. При этом он выразил надежду, что в конце саммита будет принят некий «необязывающий» документ, где зафиксируют «какие-то точки, по которым есть совместное понимание». «Это не значит, что совместное понимание есть абсолютно по всем аспектам этой сложной проблемы», — уточнил представитель Кремля.

В ноябре секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что Зеленский в ходе саммита «нормандской четверки» намерен поднять три ключевых вопроса. В первую очередь глава государства намерен обсудить тему обмена военнопленными. Как отметил Данилов, «речь идет не о десятках, речь идет о сотнях людей, которые сегодня находятся в плену». Также во время саммита будет обсуждаться прекращение огня на всей линии разграничения, поскольку у киевских властей нет «большого желания, чтобы продолжали убивать граждан Украины». Третий вопрос, который президент Украины собирается обсудить в ходе саммита «нормандской четверки», будет посвящен российско-украинской границе.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

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