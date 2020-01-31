Еще двоих человек госпитализировали с подозрением на коронавирус в России

В Воронеже с подозрением на инфицирование смертельным коронавирусом госпитализировали семейную пару, недавно вернувшуюся из КНР. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения.

Супруги самостоятельно обратились к врачам с симптомами ОРВИ. У них взяли анализы, диагноз будет поставлен по результатам исследований.

31 января вирус был обнаружен в России — по одному пациенту в Забайкалье и Тюменской области. Оба — граждане Китая. Диагноз подтвержден лабораторными исследованиями. Их состояние стабильное, без температуры и других клинических проявлений вируса. Они изолированы в боксированных отделениях инфекционных стационаров. Родственники инфицированных также были госпитализированы.

По последним данным, от вируса во всем мире погибли 213 человек, заражены более 10 тысяч. Еще 171 пациент полностью излечился.

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