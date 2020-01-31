Госпитализированы родственники зараженных коронавирусом в России

Близкие и родственники двух пациентов, госпитализированных в российские больницы с коронавирусом, также помещены в медицинские учреждения под наблюдение врачей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Лица из близкого контакта госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением», — говорится в публикации.

В службе отметили, что предпринимают меры по недопущению распространения инфекции на территории страны.

По последним данным, от вируса в мире погибли 213 человек, заражены более 10 тысяч. Еще 171 пациент полностью излечился. 31 января вирус был обнаружен в России — по одному пациенту в Забайкалье и Тюменской области. Оба — граждане Китая. Диагноз подтвержден лабораторными исследованиями. Их состояние стабильное, без температуры и других клинических проявлений вируса. Они изолированы в боксированных отделениях инфекционных стационаров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!